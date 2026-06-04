Funcionário é preso por furtar pneus da empresa onde trabalhava em Rio Preto

Um funcionário de uma empresa localizada na avenida Bady Bassitt, em Rio Preto, foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 3, suspeito de furtar pneus do próprio local de trabalho. A prisão foi realizada por policiais civis do Núcleo de Polícia Judiciária, composto pelos 1º, 2º e 5º Distritos Policiais.

Segundo a Polícia Civil, os policiais monitoravam o suspeito quando o flagraram arremessando pneus por cima do muro da empresa para um terreno vizinho. Na sequência, ele recolheu os produtos e os colocou em seu veículo particular antes de deixar o local. Os policiais acompanharam a movimentação do investigado e realizaram a abordagem quando ele tentava vender os pneus em uma borracharia.

Durante a vistoria no carro, foram encontrados 14 pneus, entre novos e usados. Os produtos foram posteriormente reconhecidos pelo representante da empresa vítima.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito confessou o crime e afirmou que já havia realizado outras subtrações anteriormente. Ele também relatou que contava com a participação de outro funcionário, informação que será apurada durante a continuidade das investigações.

Os pneus recuperados foram avaliados em aproximadamente R$ 3,7 mil e devolvidos à empresa. O veículo utilizado na ação e o telefone celular do investigado foram apreendidos para auxiliar nas investigações.

O homem foi autuado em flagrante por furto qualificado mediante abuso de confiança e concurso de pessoas. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar e responsabilizar outros possíveis envolvidos no esquema.