Funcionário é preso após tentar furtar 300 quilos de cobre em Rio Preto

Um funcionário de 45 anos, que trabalhava em uma empresa de painéis localizada no bairro Distrito Industrial, em Rio Preto, foi preso em flagrante neste sábado, 8, após ser surpreendido tentando retirar aproximadamente 300 quilos de barras de cobre do estabelecimento. Segundo o registro policial, o material, avaliado em cerca de R$ 30 mil, já havia sido cortado e separado para ser levado em um veículo quando o caso foi descoberto.

O homem foi autuado por furto tentado mediante abuso de confiança. O delegado entendeu que o funcionário se valeu da relação de confiança e lealdade estabelecida com a empresa para obter lucro indevido.

A Polícia Militar foi acionada por dois gerentes, que informaram ter identificado, por meio do sistema de monitoramento, um funcionário realizando o corte de barras de cobre.

Os gerentes foram até o local e encontraram o homem no momento em que executava a atividade. Conforme o registro, ele não conseguiu explicar de maneira convincente o motivo pelo qual estava cortando o material.

Material já estava separado para retirada

A investigação preliminar apontou que o funcionário teria cortado aproximadamente 300 quilos de barras de cobre, que foram serradas e armazenadas no veículo pertencente à própria empresa.

Devido ao peso e à quantidade de cobre, os responsáveis pela empresa elaboraram um documento com a estimativa do prejuízo, orçado em aproximadamente R$ 30 mil.

A Polícia Científica também foi acionada para realizar a constatação do material que havia sido cortado.

Furto não chegou a ser consumado

O boletim registra que houve, portanto, uma tentativa de furto, sem que o funcionário conseguisse consolidar a posse dos bens.

Apesar disso, o delegado considerou configurada a situação de flagrante, uma vez que o homem teria sido surpreendido enquanto cometia o crime. Considerando a pena de furto qualificado, mesmo com a aplicação da redução decorrente da tentativa, a autoridade policial deixou de arbitrar fiança.

O funcionário será submetido a audiência de custódia neste domingo, 9.