Mulher denuncia colegas de trabalho por injúria racial em Rio Preto

Uma atendente de um serv-festas registrou na manhã de terça-feira, 19, denunciou à polícia que tem sido alvo de injúria racial constantemente por colegas de trabalho no bairro Jardim Nunes em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a funcionária de 22 anos afirma que é atacada quase diariamente com ofensas por dois outros colegas. Segundo ela, os autores a chamam de "macaca", inclusive na frente de clientes, causando grande constrangimento.

A gerência do estabelecimento já foi informada sobre as ofensas, porém até o momento não tomou nenhuma providência, segundo a denunciante.

A vítima afirma estar sofrendo psicologicamente por conta das ofensas, e por conta disso nem seu trabalho tem conseguido exercer corretamente.

O caso será investigado pela Polícia Civil.