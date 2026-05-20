Mulher denuncia colegas de trabalho por injúria racial em Rio Preto
Jovem de 22 anos afirma ser alvo de racismo de forma constante por dois funcionários do local em trabalha
Uma atendente de um serv-festas registrou na manhã de terça-feira, 19, denunciou à polícia que tem sido alvo de injúria racial constantemente por colegas de trabalho no bairro Jardim Nunes em Rio Preto.
De acordo com o boletim de ocorrência, a funcionária de 22 anos afirma que é atacada quase diariamente com ofensas por dois outros colegas. Segundo ela, os autores a chamam de "macaca", inclusive na frente de clientes, causando grande constrangimento.
A gerência do estabelecimento já foi informada sobre as ofensas, porém até o momento não tomou nenhuma providência, segundo a denunciante.
A vítima afirma estar sofrendo psicologicamente por conta das ofensas, e por conta disso nem seu trabalho tem conseguido exercer corretamente.
O caso será investigado pela Polícia Civil.