Frio e alta umidade fazem Rio Preto amanhecer sob neblina

Nesta sexta-feira, 26, o rio-pretense encontrou um cenário pouco comum para a região. A manhã foi marcada por uma intensa neblina, que reduziu significativamente a visibilidade em diversos pontos da cidade, exigindo atenção redobrada de motoristas, principalmente nas rodovias que cortam a cidade.

A combinação entre baixas temperaturas durante a madrugada e alta umidade do ar favoreceu a formação de neblina em Rio Preto. Com o resfriamento, o ar próximo ao solo atingiu o chamado ponto de orvalho, momento em que o vapor d’água se condensa em minúsculas gotículas suspensas no ar, formando o nevoeiro. O fenômeno é mais frequente em regiões serranas e mais comum nas primeiras horas do dia, quando as temperaturas estão mais baixas e os ventos, em geral, mais fracos, reduzindo a visibilidade até a dissipação provocada pelo aquecimento ao longo da manhã.

Os termômetros registram mínima de 15°C e a máxima, ao longo do dia, está prevista de 24°C. A umidade relativa do ar chega a 99%.

Final de semana será de tempo firme

A previsão indica que o fim de semana será de tempo estável e sem chuva em Rio Preto e região. No sábado, 27, o sol predomina durante todo o dia, sem nuvens. À noite, haverá apenas aumento da nebulosidade, mas não há previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco, variando entre 16°C e 26°C.

Já no domingo, 28, o tempo permanece firme, com sol durante todo o dia e céu aberto também à noite. Os termômetros devem marcar entre 17°C e 26°C.

"A condição de tempo no estado de São Paulo começa a melhorar em algumas regiões, devido à atuação do sistema de alta pressão. As temperaturas estarão em gradual elevação, levando à diminuição do frio", explica a meteorologista do IPMet, Zildene Pedrosa de Oliveira Emídio.

Para a semana que vem, ainda de acordo com Zildene, os dias mais frios e chuvosos dos últimos dias ficaram para trás. "As temperaturas estarão em elevação e não há expectativa de tempo chuvoso neste início de semana".