Foragido por homicídio em Mato Grosso é preso pela Polícia Civil de Rio Preto

Um homem de 38 anos, procurado pela Justiça do Mato Grosso por homicídio qualificado, foi preso na tarde de segunda-feira, 27, em Rio Preto.

Segundo a Polícia Civil, a captura foi realizada por investigadores da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Deic/Deinter 5, após trabalho de investigação que identificou o paradeiro do suspeito.

O homem, identificado pelas iniciais E.R.G.S. (o nome completo não foi divulgado), foi localizado por volta das 14h no Residencial Alta Vista. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), no âmbito de uma investigação por homicídio qualificado.

Após a abordagem, os policiais deram cumprimento ao mandado judicial e encaminharam o preso à sede da Deic.

Conforme a Polícia Civil, o juízo responsável pela expedição do mandado foi comunicado sobre a prisão para adoção das medidas legais, incluindo a realização da audiência de custódia.

Em nota, a corporação destacou que a prisão demonstra a integração entre as Polícias Civis dos estados e o trabalho de inteligência desenvolvido para localizar foragidos que tentam se esconder em outras unidades da Federação. Segundo a polícia, a atuação conjunta busca garantir o cumprimento de decisões judiciais e o enfrentamento à criminalidade.