Fim de creche na Redentora deixa pais apreensivos

Famílias com crianças matriculadas na creche Celeste Maria Almeida Gouveia, unidade 2, localizada no bairro Redentora, estão se mobilizando em grupos de WhatsApp após começar a circulação de informações extraoficiais de que o atendimento seria encerrado no endereço e as crianças remanejadas para outras escolas de educação infantil de Rio Preto.

Sem informações por parte da escola ou mesmo da Secretaria Municipal de Educação, pais como a cabeleireira Milane Fernandes Mastrangelo passaram a temer que os filhos sejam transferidos para unidades distantes de seus endereços residenciais e de trabalho.

A Prefeitura confirma a mudança, mas não de imediato. Ocorrerá em 2027, e as crianças serão remanejadas para uma nova escola, que está sendo construída a poucos metros da Celeste Maria.

“Está chegando informação de bastidor, nada oficial, a respeito do fechamento de escolas que não são próprias. Unidades em que os prédios são alugados. Isso daí pode afetar todas as crianças”, preocupava-se Renato Michelan, pai do pequeno Felipe, de 2 anos, matriculado na Celeste Maria desde os 11 meses de vida.

Para a cabeleireira Milane Fernandes Mastrangelo, a adaptação do filho é uma preocupação, mas a localização da creche beneficia a rotina da família. “A unidade fica a duas quadras do meu trabalho e da casa da minha mãe. Em qualquer emergência, chegamos em poucos minutos”.

Mãe do pequeno Guilherme, de 2 anos, a servidora pública estadual Lia Branco disse que a adaptação do filho foi um período difícil, mas que agora ele já está familiarizado com o ambiente, com a equipe e com os coleguinhas.

“Acho que pode ser interessante um prédio novo, com estrutura melhor. Entendo o que estão fazendo, mas o problema é a falta de comunicação, é essa incerteza”, completa.

REORGANIZAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação de Rio Preto respondeu que não haverá encerramento do atendimento às crianças atualmente matriculadas na unidade Celeste Maria Almeida Gouveia – Extensão. “Para o ano letivo de 2027, está prevista uma reorganização do atendimento, com a continuidade da oferta de vagas às crianças atualmente matriculadas na unidade”, informou.

De acordo com a pasta, atualmente, a unidade funciona em um imóvel locado e adaptado para o atendimento educacional. “Com o objetivo de oferecer condições cada vez mais adequadas, seguras e qualificadas para as crianças, a Secretaria Municipal de Educação está finalizando a construção de uma nova unidade escolar na região central do município, localizada a poucos metros da atual escola e projetada especificamente para o atendimento da Educação Básica”, acrescenta.

A Educação garante que os responsáveis pelas crianças matriculadas serão consultados individualmente pela Secretaria Municipal de Educação quanto à unidade escolar de interesse para o ano letivo de 2027.

Já as crianças matriculadas no Maternal 2, que, por concluírem o ciclo de atendimento da creche, participarão do processo de realocação para a pré-escola. O atendimento será assegurado conforme a disponibilidade de vagas e a organização da rede, segundo a pasta. Em relação aos profissionais que atuam na unidade, os servidores serão realocados, considerando as necessidades das unidades escolares.