Filho de olimpiense, John Crimber se torna o peão mais jovem a conquistar o título mundial da PBR

Filho do peão olimpiense Paulo Crimber, o jovem John Crimber, de 20 anos, fez história ao se tornar o peão de rodeio mais jovem a vencer a Professional Bull Riders (PBR 2026) realizada neste último domingo, 17, na cidade de Fort Worth, estado do Texas. O campeonato mundial de montaria em touros rendeu ao peão norteamericano o prêmio de US$ 1 milhão.

Na rodada final, John Crimber montou o touro Tigger e conquistou 92,90 pontos.

John herdou do pai o talento para as montaria em touros. Nascido em Olímpia, Paulo Crimber participou de 10 finais mundiais da liga PBR, mas se afastou das montarias após sofrer fratura na vértebra durante uma competição. Atualmente, ele é treinador profissional do time Florida Freedom.

“Hoje eu nem vi as montarias dele, só orei, porque sabia que ele estava na direção certa”, falou o pai ao canal Pecuária Rural.

Durante a premiação, John dedicou a vitória ao pai. “Este título mundial não é só para mim. É também para o meu pai. Foi ele quem me trouxe até aqui e me fez quem eu sou. A carreira dele foi interrompida precocemente, então este título é para ele, não para mim”, disse.

Nas redes sociais, Paulo Crimber compartilha vídeos da trajetória do primogênito, que começou ainda na infância.

“No meu arquivo, tenho imagens dos primeiros meses de vida de John Crimber, até o topo de hoje. De montar ovelhas a um título mundial, testemunhei uma história que me emociona. John nasceu para ser uma lenda”, escreveu em uma publicação realizada no dia da vitória histórica.

O ex-peão e atual técnico de rodeio se mudou para os Estados Unidos em 1998, logo após ser vice-campeão do Rodeio de Barretos aos 18 anos, garantindo pontos para estrear na elite da PBR. Ele chegou a ser o brasileiro mais jovem a competir em uma etapa da principal divisão da PBR.