Filho de Cristiano é internado após ser picado por escorpião

O filho do cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, foi picado por um escorpião no sítio da família, nesta sexta-feira, 10. A criança foi socorrida, recebeu o soro antiescorpiônico em menos de uma hora e segue internada em observação no Hospital da Criança e Maternidade (HCM), em Rio Preto. Cristiano usou as redes sociais para tranquilizar os fãs.

Segundo o cantor, Miguel foi levado inicialmente ao posto de saúde de Fronteira (MG), mas, como o local não dispunha do soro, a equipe identificou que o medicamento estava disponível em Nova Granada (SP). A criança foi transferida e recebeu o soro.

"O que fez diferença para o Miguel foi ele tomar esse antídoto o quanto antes. Em menos de uma hora, ele tomou o soro, o que é muito importante. Para a idade dele, a picada de escorpião é extremamente perigosa, perigosa demais", afirmou Cristiano.

O cantor explicou que o filho recebeu três ampolas do soro antiescorpiônico e medicação para controlar a dor. No vídeo, Cristiano relata que o filho permanece hospitalizado por 24 horas, período padrão de monitoramento após acidentes com escorpiões.

Cristiano lembrou ainda que o menino nasceu com uma cardiopatia, mas destacou que a cirurgia corretiva realizada anteriormente reduziu significativamente os riscos relacionados ao quadro clínico. Segundo ele, Miguel estava bem quando deixou o hospital para cumprir um compromisso profissional. "Ele está super bem. Eu saí do hospital e ele estava sorrindo, brincando com os médicos. Foi só um susto, e que susto".

Cristiano também agradeceu o atendimento prestado pelas equipes de saúde de Nova Granada, pelos bombeiros envolvidos no resgate e pelos profissionais do HCM. Apesar da internação do filho, Cristiano manteve a apresentação da dupla em Campo Grande (MS), decisão tomada, segundo ele, em conjunto com a esposa e a equipe médica, diante da estabilidade do quadro clínico do menino.

Ao final do pronunciamento, o cantor fez um alerta aos pais sobre a importância de procurar atendimento médico imediato em casos de acidentes com animais peçonhentos.

A assessoria de imprensa não informou o estado de saúde da criança.