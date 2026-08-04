Bom Jesus dos Castores deve reunir até 30 mil fiéis

A tradicional Festa do Senhor Bom Jesus dos Castores chega à 117ª edição nesta quarta-feira, 5, com expectativa de reunir entre 25 mil e 30 mil fiéis em caminhada pelas margens da rodovia BR153, entre Rio Preto e o Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus dos Castores, em Onda Verde. Considerada a maior manifestação de religiosidade popular da região, a celebração ocorre entre os dias 5 e 6 de agosto, com programação religiosa, ações de acolhimento e iniciativas voltadas à preservação ambiental.

Segundo o padre Dhionen Henrik dos Santos Tinarelli, integrante da equipe de coordenação, o fluxo de fiéis se intensifica principalmente entre o fim da tarde e a noite do dia 5, quando muitos seguem a pé para participar da missa da meia-noite. “A rodovia vira um verdadeiro formigueiro, no bom sentido, mostrando a devoção das pessoas”, afirma.

Entre as novidades deste ano está a mudança no horário da tradicional troca do manto da imagem do Senhor Bom Jesus, que passará a ocorrer durante a missa da meia-noite, presidida pelo arcebispo de Rio Preto, Dom Antonio Emidio Vilar. Outra alteração é a inclusão de novos andores na procissão, que passa a contar também com imagens de santos como São Benedito, São José, São João Batista e o Imaculado Coração de Maria.

PROGRAMAÇÃO

A programação religiosa inclui missas ao longo de toda a madrugada e durante o dia 6, além da procissão às 16h30, seguida da celebração de encerramento às 17h. Após a missa final, será realizado leilão de gado para arrecadação de recursos para a comunidade. Durante todo o evento, os fiéis também terão acesso a confissões, quermesse, parque de diversões e comércio de artigos religiosos.

Para receber o público, a estrutura foi ampliada. Houve expansão do espaço destinado à queima de velas e construção de novos banheiros, com maior número de unidades e acessibilidade. A organização também reforçou o apoio aos romeiros ao longo do trajeto.

Pelo segundo ano consecutivo, a festa conta com ações ambientais coordenadas pela Pastoral da Ecologia Integral. Em parceria com uma empresa local, tambores de lixo foram instalados ao longo da rodovia, além de banheiros químicos. Voluntários orientam os peregrinos sobre o descarte correto de resíduos, enquanto mensagens de conscientização são transmitidas por carro de som.

Entre os fiéis, a motivação vai além da tradição. A cozinheira Rose Fontoura, que participa pela terceira vez, afirma que a caminhada é um momento de fé e pedido de graças. Acompanhada de mais cinco pessoas, durante a caminhada ela vau em constante reza do terço. Nesse compasso, cada quilômetro vira uma prece. “A gente vai em oração, pedindo proteção para todos”, diz.

Já a auxiliar Vanessa Cristina da Silva, de 38 anos, fará o percurso pela primeira vez, incentivada pela família do namorado. O casal vai acompanhado da mãe dele, em caminhada, pela noite de quarta-feira. “Quero um momento de silêncio e comunhão, algo que na correria do dia a dia eu não consigo”, afirma.