Bom Jesus dos Castores deve reunir até 30 mil fiéis
Ao anoitecer desta quarta-feira, começa a edição 117 da tradicional Caminhada do Senhor Bom Jesus dos Castores, que leva peregrinos por cerca de 15 a 20 quilômetros pela BR-153, em um percurso marcado por devoção, oração e superação
A tradicional Festa do Senhor Bom Jesus dos Castores chega à 117ª edição nesta quarta-feira, 5, com expectativa de reunir entre 25 mil e 30 mil fiéis em caminhada pelas margens da rodovia BR153, entre Rio Preto e o Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus dos Castores, em Onda Verde. Considerada a maior manifestação de religiosidade popular da região, a celebração ocorre entre os dias 5 e 6 de agosto, com programação religiosa, ações de acolhimento e iniciativas voltadas à preservação ambiental.
Segundo o padre Dhionen Henrik dos Santos Tinarelli, integrante da equipe de coordenação, o fluxo de fiéis se intensifica principalmente entre o fim da tarde e a noite do dia 5, quando muitos seguem a pé para participar da missa da meia-noite. “A rodovia vira um verdadeiro formigueiro, no bom sentido, mostrando a devoção das pessoas”, afirma.
Entre as novidades deste ano está a mudança no horário da tradicional troca do manto da imagem do Senhor Bom Jesus, que passará a ocorrer durante a missa da meia-noite, presidida pelo arcebispo de Rio Preto, Dom Antonio Emidio Vilar. Outra alteração é a inclusão de novos andores na procissão, que passa a contar também com imagens de santos como São Benedito, São José, São João Batista e o Imaculado Coração de Maria.
PROGRAMAÇÃO
A programação religiosa inclui missas ao longo de toda a madrugada e durante o dia 6, além da procissão às 16h30, seguida da celebração de encerramento às 17h. Após a missa final, será realizado leilão de gado para arrecadação de recursos para a comunidade. Durante todo o evento, os fiéis também terão acesso a confissões, quermesse, parque de diversões e comércio de artigos religiosos.
Para receber o público, a estrutura foi ampliada. Houve expansão do espaço destinado à queima de velas e construção de novos banheiros, com maior número de unidades e acessibilidade. A organização também reforçou o apoio aos romeiros ao longo do trajeto.
Pelo segundo ano consecutivo, a festa conta com ações ambientais coordenadas pela Pastoral da Ecologia Integral. Em parceria com uma empresa local, tambores de lixo foram instalados ao longo da rodovia, além de banheiros químicos. Voluntários orientam os peregrinos sobre o descarte correto de resíduos, enquanto mensagens de conscientização são transmitidas por carro de som.
Entre os fiéis, a motivação vai além da tradição. A cozinheira Rose Fontoura, que participa pela terceira vez, afirma que a caminhada é um momento de fé e pedido de graças. Acompanhada de mais cinco pessoas, durante a caminhada ela vau em constante reza do terço. Nesse compasso, cada quilômetro vira uma prece. “A gente vai em oração, pedindo proteção para todos”, diz.
Já a auxiliar Vanessa Cristina da Silva, de 38 anos, fará o percurso pela primeira vez, incentivada pela família do namorado. O casal vai acompanhado da mãe dele, em caminhada, pela noite de quarta-feira. “Quero um momento de silêncio e comunhão, algo que na correria do dia a dia eu não consigo”, afirma.
Cuidados na caminhada
O inspetor Flávio Catarucci, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, reforçou as orientações de segurança para os participantes da tradicional romaria ao Santuário do Senhor Bom Jesus dos Castores.
Segundo ele, os romeiros devem caminhar sempre pelo acostamento e em fila indiana, além de se deslocarem no sentido contrário ao fluxo de veículos. “É fundamental também utilizar roupas claras ou colete refletivo e, sempre que possível, portar uma lanterna, especialmente durante a noite ou em trechos de baixa visibilidade”, orientou.
Catarucci destacou ainda a importância de evitar o uso de celular e fones de ouvido durante o trajeto, para manter a atenção total à via. “Os romeiros precisam se manter hidratados, respeitar seus limites físicos e permanecer sempre junto ao grupo”, acrescentou.
Aos motoristas, o inspetor pediu cautela redobrada. “É essencial reduzir a velocidade ao avistar romeiros na rodovia, manter distância segura dos pedestres e realizar ultrapassagens apenas quando houver total segurança”, afirmou.
De acordo com o inspetor, a colaboração de todos é indispensável. “Com atenção, respeito e responsabilidade, é possível garantir uma romaria segura e tranquila para todos. A Polícia Rodoviária Federal deseja a todos uma excelente romaria. Que Deus acompanhe os romeiros em todo o percurso”, afirmou. (MAS)