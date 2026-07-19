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Família é resgatada após barco naufragar no Rio Paraná, em Rubinéia

Quatro ocupantes foram retirados da água sem ferimentos; embarcação afundou após ser atingida por onda durante passeio

por Lucas Israel
Publicado em 19/07/2026 às 12:57
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Vista aérea da Prainha do Sol, em Rubinéia (Divulgação/Prefeitura de Rubinéia)
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Vista aérea da Prainha do Sol, em Rubinéia (Divulgação/Prefeitura de Rubinéia)
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Quatro pessoas foram resgatadas na manhã deste sábado, 18, após o naufrágio de uma embarcação de pequeno porte no Rio Paraná, nas proximidades da Prainha do Sol, em Rubinéia, no Noroeste paulista. Nenhum dos ocupantes ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação, que havia sido alugada para um passeio, navegava pelo rio quando foi atingida por uma onda de frente. Com o impacto, a proa se elevou e passou a embarcar água, provocando o alagamento e o posterior naufrágio.

Uma das ocupantes conseguiu acionar o telefone de emergência 193 utilizando o celular. Com o compartilhamento da localização em tempo real e o contato mantido durante o atendimento, os bombeiros localizaram a família e realizaram o resgate.

A ocorrência foi atendida por uma equipe composta por quatro bombeiros. Todos os ocupantes foram retirados da água sem ferimentos.

Durante o atendimento, os bombeiros constataram que apenas um dos quatro ocupantes não utilizava colete salva-vidas.

A Marinha do Brasil foi comunicada sobre o naufrágio e ficará responsável pela apuração das circunstâncias do acidente e pelas medidas administrativas cabíveis.