Família é resgatada após barco naufragar no Rio Paraná, em Rubinéia
Quatro ocupantes foram retirados da água sem ferimentos; embarcação afundou após ser atingida por onda durante passeio
Quatro pessoas foram resgatadas na manhã deste sábado, 18, após o naufrágio de uma embarcação de pequeno porte no Rio Paraná, nas proximidades da Prainha do Sol, em Rubinéia, no Noroeste paulista. Nenhum dos ocupantes ficou ferido.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação, que havia sido alugada para um passeio, navegava pelo rio quando foi atingida por uma onda de frente. Com o impacto, a proa se elevou e passou a embarcar água, provocando o alagamento e o posterior naufrágio.
Uma das ocupantes conseguiu acionar o telefone de emergência 193 utilizando o celular. Com o compartilhamento da localização em tempo real e o contato mantido durante o atendimento, os bombeiros localizaram a família e realizaram o resgate.
A ocorrência foi atendida por uma equipe composta por quatro bombeiros. Todos os ocupantes foram retirados da água sem ferimentos.
Durante o atendimento, os bombeiros constataram que apenas um dos quatro ocupantes não utilizava colete salva-vidas.
A Marinha do Brasil foi comunicada sobre o naufrágio e ficará responsável pela apuração das circunstâncias do acidente e pelas medidas administrativas cabíveis.