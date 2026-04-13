Família faz rifa após casa ser destruída por incêndio em Rio Preto
Fogo teve início no quarto e se alastrou pelo restante da casa. Ninguém se feriu
No último domingo de Páscoa, dia 5, uma família teve a casa completamente destruída após um incêndio causado por um carregador de celular que estava ligado na tomada. O caso aconteceu no bairro Residencial das Américas, em Rio Preto.
Segundo Fabiana Brito, moradora da residência, o incêndio começou em seu quarto e se alastrou pelo restante da casa.
Fabiana e a filha não estavam em casa no momento do acidente e souberam do ocorrido por meio da ligação de uma vizinha que, ao perceber a fumaça saindo da casa, acionou rapidamente o Corpo de Bombeiros. A residência e o sistema de fiação foram seriamente danificados, além da perda de móveis e pertences pessoais.
Diante da comoção com o caso, a rede de supermercados JJ realizou uma rifa solidária, com o objetivo de ajudar Fabiana a cobrir os prejuízos.
A rifa, no valor de R$ 20 reais, tem como prêmio um vale-compras de R$ 1 mil. O sorteio acontecerá no dia 8 de maio, a partir das 10h.
“Estou pedindo a todos, amigos, parentes e familiares que ajudem neste momento”, conta Fabiana.
Para participar da rifa basta acessar o link https://www.rifeme.com.br/rifa/ver/rifa-solidaria-ajude-a-reconstruir-um-lar