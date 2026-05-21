Famerp promove simpósio inédito sobre saúde da mulher no esporte

A Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp) realiza no próximo dia 30 de maio o “Entre Elas – I Simpósio da Mulher no Esporte”, iniciativa que propõe ampliar o debate sobre saúde da mulher, medicina do esporte, saúde mental e performance esportiva feminina a partir de uma abordagem multidisciplinar e baseada em ciência.

A atividade integra oficialmente as ações de extensão universitária da instituição e reforça o compromisso da universidade pública com a produção de conhecimento, a formação acadêmica e a promoção de impacto social, conectando ensino, comunidade e prática profissional em torno de um tema cada vez mais relevante no cenário esportivo contemporâneo: as especificidades da mulher no esporte.

Vinculado ao Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Famerp, o simpósio será realizado no Anfiteatro Fleury, das 7h às 13h, reunindo estudantes, ex-alunos, profissionais da saúde, esportistas e pessoas interessadas em aprofundar discussões sobre saúde feminina, desempenho esportivo, prevenção de lesões, saúde mental e qualidade de vida.

A iniciativa surge em um contexto de crescente participação feminina no esporte universitário e de fortalecimento do debate científico sobre temas historicamente pouco explorados na prática esportiva feminina. Atualmente, 95 alunas do primeiro ao sexto ano do curso de medicina participam ativamente de atividades esportivas, cenário que evidencia a presença cada vez mais significativa das mulheres no esporte dentro do ambiente universitário.

Ao longo da programação, especialistas irão discutir temas relacionados à saúde da mulher no esporte, ciclo menstrual e performance esportiva, suplementação e anemia, hipertrofia, emagrecimento, prevenção de lesões, preparo físico, alongamento e mobilidade, burnout esportivo, ansiedade pré-competição, relação com o corpo, hábitos alimentares, suplementação esportiva e saúde mental em ambientes de alta performance.

O simpósio também prevê um momento de troca de experiências sobre esporte universitário e trajetória acadêmica, ampliando a reflexão sobre o papel da atividade física na formação estudantil e no desenvolvimento humano.

Entre as palestrantes confirmadas estão a médica do exercício e do esporte Dra. Gabi Togni, que ministrará a palestra “Particularidades da mulher atleta”, e a psicóloga Débora Grigolette, responsável pela palestra “Mente e corpo em movimento”. Novos nomes devem ser divulgados nos próximos dias.

Além da programação científica, os participantes receberão certificado de participação, reforçando o caráter acadêmico e extensionista da iniciativa. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaKuf_9Jk9zPlUpxQswQBRckmLfL-mMFqcMzrSdCwtPWuiHA/viewform