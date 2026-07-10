Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal

Famerp exporta conhecimento ao capacitar profissionais de Angola

Faculdade de Medicina de Rio Preto é uma das instituições que participam de programa do Banco Mundial da Saúde e do governo de Angola na capacitação de médicos e enfermeiros. O objetivo é o aperfeiçoamento de 38 mil profissionais da área da saúde, sendo 80% da capacitação diretamente na Angola, enquanto angolanos também estão em Rio Preto

por Millena Grigoleti Barros
Publicado em 10/07/2026 às 20:26Atualizado em 10/07/2026 às 20:41
Fonte preferida no Google
Enfermeira Maria Júlia Alvino Correia, de 27 anos, passou o mês de maio na capital angolana, dividindo conhecimentos e participando de uma imersão cultural e laboral (Arquivo pessoal)
Galeria
Enfermeira Maria Júlia Alvino Correia, de 27 anos, passou o mês de maio na capital angolana, dividindo conhecimentos e participando de uma imersão cultural e laboral (Arquivo pessoal)
Ouvir matéria
Aleixo Macaia, de 49 anos, é formado em Medicina há 16. Natural de Angola, ele participa neste momento de um programa de capacitação em emergência em Rio Preto, pela Famerp, e acaba de ser contratado pelo Samu.A oportunidade é fruto do programa de Formação em Saúde Brasil-Angola, uma ação entre os dois países que tem o objetivo de melhorar a qualid

Conteúdo exclusivo para assinantes

Desbloqueie essa matéria e tenha acesso ilimitado a conteúdos exclusivos a partir de R$ 12,90/mês!