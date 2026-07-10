Famerp exporta conhecimento ao capacitar profissionais de Angola
Faculdade de Medicina de Rio Preto é uma das instituições que participam de programa do Banco Mundial da Saúde e do governo de Angola na capacitação de médicos e enfermeiros. O objetivo é o aperfeiçoamento de 38 mil profissionais da área da saúde, sendo 80% da capacitação diretamente na Angola, enquanto angolanos também estão em Rio Preto
por Millena Grigoleti Barros
Publicado em 10/07/2026 às 20:26Atualizado em 10/07/2026 às 20:41
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