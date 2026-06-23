Falha da Prefeitura faz Rio Preto perder verba para construir UBS
Prefeitura tinha um cronograma estabelecido pelo governo federal a cumprir dividido em quatro etapas (ação preparatória, execução da obra, conclusão da obra e funcionamento); administração municipal deixou escapar verba de R$ 5 milhões
por Joseane Teixeira
Publicado em 23/06/2026 às 19:56Atualizado em 23/06/2026 às 19:59
Conteúdo exclusivo para assinantes
Desbloqueie essa matéria e tenha acesso ilimitado a conteúdos exclusivos a partir de R$ 12,90/mês!