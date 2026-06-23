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Falha da Prefeitura faz Rio Preto perder verba para construir UBS

Prefeitura tinha um cronograma estabelecido pelo governo federal a cumprir dividido em quatro etapas (ação preparatória, execução da obra, conclusão da obra e funcionamento); administração municipal deixou escapar verba de R$ 5 milhões

por Joseane Teixeira
Publicado em 23/06/2026 às 19:56Atualizado em 23/06/2026 às 19:59
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Rio Preto conta com 29 UBSs como esta, no Jardim Americano ( Marco Antonio dos Santos 7/1/2022)
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Rio Preto conta com 29 UBSs como esta, no Jardim Americano ( Marco Antonio dos Santos 7/1/2022)
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A Secretaria de Saúde de Rio Preto perdeu mais de R$ 5 milhões em recursos financeiros liberados pelo Governo Federal para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). A informação consta em portaria do Ministério da Saúde publicada nesta terça-feira, 23, no Diário Oficial da União, que comunica municípios que tiveram propostas desabilitadas po

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