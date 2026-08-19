Faixa é interditada para reparo de asfalto na Washington, em Rio Preto

Caminhões pesados à esquerda, motociclistas no corredor, veículos quebrando e muita paciência.

Além das obras de construção da terceira faixa na rodovia Washington Luís, na manhã desta quarta-feira, 19, a concessionária Ecovias Noroeste Paulista realiza obras de reparo profundo, fresagem e recomposição de pavimento asfáltico de Rio Preto a Mirassol. Para a intervenção, no trecho do km 449+400, a faixa 2 foi interditada. A previsão de término é 17h.

Há lentidão e até momentos de parada entre a avenida Bady Bassitt e o viaduto de acesso à região Norte.

Para quem utiliza a rodovia como corredor de acesso, a orientação é buscar rotas alternativas na área urbana para deslocamento à região Norte de Rio Preto.

Já os motoristas que precisam seguir sentido Mirassol, a dica é se antecipar para não perder o horário de compromissos.

Para esta quinta-feira, 20, está previsto o bloqueio total da alça de acesso do viaduto da ZN, para quem trafega da Avenida Abelardo Menezes (Anel Viário da Zona Norte) em direção a SP-310, no sentido interior capital.