Incêndio atinge usina hidrelétrica de Marimbondo em Icém

Um incêndio atingiu uma das unidades geradoras da Usina de Marimbondo após a explosão de um dos transformadores. O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 14, entre Fronteira e Icém. A direção da Axia, empresa responsável pela gestão da hidrelétrica, informou que não houve feridos nem interrupção no fornecimento de energia.

De acordo com a empresa, o fogo começou em uma das fases do transformador associado à unidade geradora 4. Logo que foi informada sobre as primeiras chamas, a brigada interna de incêndio iniciou seu trabalho para a extinção do fogo.

Após o fim do incêndio, foi iniciada uma apuração interna na hidrelétrica para apurar as causas das chamas. Uma das possibilidades é a formação de gases inflamáveis no interior de um transformador, especialmente acetileno, o que teria provocado a explosão. A detonação atingiu equipamentos adjacentes e causou danos à unidade geradora conectada ao sistema.

A usina possui oito unidades geradoras de 180 megawatts cada, totalizando 1.440 MW de capacidade instalada. É a segunda maior da operação Sudeste.

Técnicos da usina elétrica vão realizar a avaliação dos danos para determinar a extensão das avarias e as causas do incidente.

Nota à imprensa

A AXIA Energia informa que, às 06:47 de hoje (14/07), houve um incêndio em uma das fases do transformador associado à unidade geradora 04 da UHE Marimbondo. Não houve feridos e nem interrupção no fornecimento de energia. A brigada de emergência da usina foi prontamente acionada e controlou o fogo. As causas estão sendo investigadas.