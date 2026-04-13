Evento na Famerp propõe debate sobre os desafios contemporâneos da enfermagem

Em um cenário em que a enfermagem ganha protagonismo crescente no cuidado em saúde, discutir seus desafios contemporâneos deixou de ser apenas necessário: tornou-se urgente. É com essa proposta que o curso de graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp) organiza, no próximo dia 13 de maio, um evento que reúne especialistas, estudantes e profissionais para refletir sobre os caminhos da profissão. As inscrições já estão abertas e seguem até 11 de maio, com entrada solidária mediante a doação de 1 litro de leite.

Com o tema “Técnica, Ética e Política: Pilares indissociáveis do cuidado de Enfermagem”, o evento é realizado em parceria a FUNFARME, Secretaria de Saúde de Rio Preto, COREN-SP, UNIP, UNILAGO, UNIMED, UNIRP, UNITERP e Hospital Nossa Senhora das Graças. A programação será realizada das 7h30 às 13h, no Centro de Convenções da FAMERP, como parte das comemorações do Dia do Enfermeiro, celebrado em 12 de maio.

Mais do que uma agenda comemorativa, o encontro propõe uma leitura ampliada do exercício profissional, conectando o cotidiano assistencial às decisões éticas e às discussões políticas que impactam diretamente o sistema de saúde. Entre os convidados estão o Prof. Dr. James Francisco Pedro dos Santos, conselheiro do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), e a professora doutora Flávia Danielle Lúcio, que atua com tecnologias aplicadas ao cuidado.

Ao longo da manhã, o público poderá acompanhar palestras sobre ética no cuidado de enfermagem, empreendedorismo, fotomodulação e práticas avançadas, que são temas que dialogam com a evolução da profissão e com novas possibilidades de atuação.

Para o diretor-geral da FAMERP, Prof. Dr. Helencar Ignácio, o evento surge como um espaço de reflexão alinhado às transformações vividas pela área. “A enfermagem está no centro do cuidado em saúde e vive um período de ampliação de responsabilidades e reconhecimento. Discutir técnica, ética e também o papel político da profissão é essencial para acompanhar essa evolução”, afirma.

Instituição pública vinculada ao Governo do Estado de São Paulo, a FAMERP mantém um dos poucos cursos de graduação em enfermagem em período integral na região de Rio Preto. Durante a formação, os alunos atuam diretamente em unidades básicas de saúde do município e nos hospitais do complexo FUNFARME, vivenciando na prática o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).

A expectativa é reunir participantes de diferentes perfis, promovendo troca de experiências, atualização profissional e integração entre ensino, serviço e comunidade. As vagas são limitadas e estão disponíveis na plataforma Even 3.