Evento Café com Pedal recebe ciclistas de Rio Preto neste sábado

O Ecivitas Amazonas, bairro planejado inteligente da Emais Urbanismo na região dos Damhas, será ponto de encontro para ciclistas neste sábado, dia 20, a partir das 7h, durante o evento Café com Pedal.

A ação vai reunir convidados e apaixonados pelo mundo do pedal em uma manhã de convivência, incentivo ao esporte e integração com a natureza.

A programação começa às 7h com um café da manhã especial no Ecivitas Amazonas, localizado na avenida Nívea Dulce Tedeschi Conforti, ao lado do Damha VI. Além de confraternizar, os participantes poderão conferir novidades do universo do pedal, com os especialistas da S2 SenSe Bike de Rio Preto, que apresentará as novidades lançadas, como a bike Invictus.

As vagas são limitadas e a presença deve ser confirmada até o dia 18 de junho de 2026, pelo link: https://forms.office.com/r/0rXm4MZu1Y

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