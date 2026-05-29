Estado amplia vacinação contra gripe para toda a população

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo amplia, a partir desta segunda-feira, 1°, a vacinação contra a gripe nos 645 municípios paulistas para toda a população acima dos 6 meses de idade. A imunização é feita nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a campanha segue até o final do mês de junho.

“A ampliação é fundamental para aumentar a cobertura vacinal e reduzir a circulação do vírus influenza no estado, especialmente neste período de maior incidência de doenças respiratórias. Além de proteger individualmente, a vacina ajuda a diminuir a transmissão do vírus e a reduzir a pressão sobre os serviços de saúde”, afirma a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da SES-SP, Tatiana Lang.

Com a chegada do outono, a campanha de vacinação teve início para os grupos prioritários, que englobavam idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas.

Neste ano, o Estado de São Paulo já aplicou mais de 5,6 milhões de doses. A Pasta disponibiliza os dados atualizados de doses aplicadas por meio do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde, que pode ser conferido no link https://nies.saude.sp.gov.br/ses/vacinas-doses-aplicadas.

A SES-SP reforça que os grupos prioritários, formados por gestantes, puérperas, idosos, crianças menores de seis anos de idade e pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais (como doenças cardiorrespiratórias, obesidade mórbida, diabetes, entre outras), devem se vacinar o quanto antes contra a gripe, pois são mais suscetíveis ao desenvolvimento de formas graves da doença.