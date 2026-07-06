Escola da Inclusão abre 630 vagas para curso gratuito de libras

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), por meio da Escola da Inclusão, abre inscrições para uma nova edição do Curso Básico de Introdução à Libras, a partir desta terça-feira (7). A carga horária total é de 40 horas, com aulas gravadas, ministradas por professores surdos e transmitidas pela plataforma virtual Zoom.

Ao todo, são oferecidas 630 vagas. Para realizar a inscrição, os interessados devem preencher uma única vez a ficha disponível neste link, enquanto durarem as vagas. As informações de acesso, como dados de login e um tutorial detalhado do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), são enviadas pelo endereço de e-mail cadastrado. Lembre-se de informar apenas um e-mail e sempre checar o spam de seu endereço eletrônico.

Podem participar do curso pessoas com 18 anos ou mais. Para receber o certificado de conclusão, o aluno deverá ter, no mínimo, 75% de presença nas aulas, mantendo a câmera ligada, e média final superior a 5,0 nas avaliações. O conteúdo abrange temas como identidade surda, regionalismos da língua, sistema de notação, alfabeto manual, verbos, configurações de mão, entre outros. O acesso fica disponível durante um mês após a confirmação da inscrição, duração-limite para assistir todas as aulas.

O objetivo da Secretaria é preparar ouvintes para se comunicarem em Libras, possibilitando mais inclusão e interação com as mais de 592 mil pessoas surdas que vivem no estado de São Paulo, segundo dados do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Data das inscrições: 07/07.

Link de inscrição: https://forms.gle/pEQC27opNTheQaD67

Vagas: 630