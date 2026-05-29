Equipes entram no sexto dia de buscas por morador de Rio Preto desaparecido no Litoral

As equipes da Marinha e do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) entraram no sexto dia de buscas por Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos, desaparecido após um passeio de jet ski em Ilhabela, no Litoral norte paulista. As operações se concentram na área onde um colete salva-vidas foi encontrado no mar.

Morador de Rio Preto, Dheorge estava com amigos no Litoral paulista e desapareceu junto com a amiga Bruna Damaris Santana da Silva ao fazer um passeio no domingo, 24. Bruna foi localizada por pescadores na terça-feira, 26, com sinais de hipotermia e ferimentos. Ela recebeu alta do Hospital Municipal de Ilhabela sob aplausos.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o delegado da Capitania dos Portos em São Sebastião, capitão de Fragata Felipe de Azevedo Antunes, informou a continuidade das buscas por Dheorge.

A operação mobiliza equipes da Marinha do Brasil, do GBMar, Helicóptero Águia da Polícia Militar e Defesa Civil de Ilhabela, que seguem atuando de forma integrada nas buscas.