Entregador sofre mal súbito e morre durante entrega em Rio Preto

Um homem de 57 anos foi encontrado morto na manhã de quarta-feira, 29, na rua Penita, no bairro Redentora, em Rio Preto. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita, sem causa determinante aparente.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom para atender uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, uma testemunha informou que o entregador estava realizando uma entrega de hortifrutis, quando passou mal e caiu no solo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma médica constatou o óbito no local. A vítima foi identificada como Celso Antonio dos Santos, de 57 anos, que trabalhava como entregador.

Segundo o registro policial, inicialmente a vítima não portava documentos de identificação. Em seguida, o irmão dela compareceu ao local e apresentou a documentação necessária para a confirmação da identidade.

Ainda conforme o boletim, não foram constatados sinais aparentes de violência no corpo.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico para determinar a causa da morte. A Polícia Civil registrou a ocorrência e encaminhou o caso para a unidade responsável, que dará continuidade às investigações caso surjam novos elementos.