Entregador é assaltado por falso comprador ao negociar carabina de pressão em Rio Preto

Um entregador de 26 anos foi vítima de roubo na noite desta quarta-feira, 29, no bairro Solo Sagrado, em Rio Preto, após marcar a entrega de uma carabina de pressão anunciada em rede social.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima havia colocado o equipamento à venda por R$ 700. Durante a negociação, o suposto comprador combinou a entrega do produto em um endereço residencial.

Ao chegar ao local, o entregador foi surpreendido pelo criminoso, que simulou estar armado e exigiu a entrega da carabina. Diante da ameaça, a vítima entregou o objeto e deixou o local.

O caso foi registrado como roubo e será investigado para identificar o autor.