Enfermeiro é encontrado morto após vizinhos ouvirem discussão, em Rio Preto
Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios
Um enfermeiro de 32 anos foi encontrado morto nesta semana, em Rio Preto, após vizinhos ouvirem barulho de desentendimento no imóvel, localizado no bairro Fraternidade, em Rio Preto. A Polícia Militar foi acionada e encontrou grande quantidade de sangue na casa. O caso é investigado como homicídio.
O crime aconteceu na última quarta-feira, 10, por volta das 20h, na rua João Neves Sobrinho.
Moradores relataram à PM que ouviram uma briga na casa e estranharam o fato de não terem visto mais a vítima, identificada como Everson Souza.
Como ele não respondia, decidiram entrar na residência e, pela janela, notaram que havia sangue pela casa e o morador estava caído, sem vida.
O local foi isolado para trabalho pericial e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para investigação sobre a causa da morte.
Everson era natural de Fernando Prestes e trabalhou no Hospital de Base. Atualmente, ele prestava serviço em uma Unidade Básica de Saúde de Rio Preto.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.