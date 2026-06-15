Rio Preto tem o mês de junho mais chuvoso em 13 anos

Após 22 dias consecutivos de estiagem, Rio Preto voltou a registrar chuvas expressivas neste mês de junho. De acordo com o Índice Pluviométrico do Semae, o acumulado chegou a 107,5 milímetros até esta segunda-feira, 15.

Com isso, esse já é o mês de junho mais chuvoso em Rio Preto desde 2014 (quando o Semae passou a divulgar o Índice Pluviométrico). Tradicionalmente, junho é um período de seca na cidade. Em alguns anos, como 2018 e 2024, não houve nenhum registro de chuva. Em 2014 e 2017, choveu apenas 0,30 mm e 0,20 mm, respectivamente.

O último domingo, 14, foi o dia que mais registrou chuva, com 53,3 mililitros de acordo com o Semae. As chuvas contribuíram diretamente para a elevação dos níveis dos lagos de captação utilizados pelo Semae. O Lago 1 passou de 5,5 centímetros, no dia 10, para 32 centímetros no dia 14. Já o Lago 3 avançou de 5 centímetros para 29 centímetros acima no mesmo período.

O volume registrado em junho já supera os índices observados em abril (29,2 mm) e maio (23,8 mm), reforçando a importância das chuvas para a recuperação dos mananciais e para a segurança hídrica do município.

No primeiro semestre, já são 957,30 mm de chuva na cidade, quantidade menor apenas do que nos anos de 2023 (1.158 mm) e 2017 (994,50 mm).

Clima

De acordo com o IPMet (Centro de Meteorologia da UNESP de Bauru), a previsão em Rio Preto é de chuvas isoladas e nebulosidade nesta terça-feira, 16. O tempo vai ficar firme a partir de quarta-feira, se mantendo assim até sexta-feira. As temperaturas serão amenas durante o dia, mas com quedas durante a madrugada e manhã, podendo ter mínima de 11°C. A temperatura mínima volta a subir na sexta-feira, podendo atingir 16°C.

Chuva em Junho (em milímetros)