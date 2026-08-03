Homem perde R$ 40 mil em golpe durante compra de caminhão
Ele afirma que realizou transferências via Pix acreditando adquirir uma carta de crédito contemplada; empresa deixou de responder e, segundo consulta, estava inativa
Um encarregado de 36 anos registrou um boletim de ocorrência no domingo, 2, em Rio Preto, após ter sido vítima de um golpe durante negociação para a compra de um caminhão avaliado em R$ 220 mil.
Segundo a Polícia Civil, ele afirma ter sofrido um prejuízo de R$ 40 mil ao acreditar que estava adquirindo uma carta de crédito contemplada.
De acordo com o boletim de ocorrência, as negociações tiveram início em São Paulo, quando a vítima compareceu ao escritório da empresa, no bairro Tatuapé, onde recebeu explicações sobre a negociação e assinou digitalmente um contrato.
Posteriormente, foi orientado a reconhecer firma em cartório e informado que deveria realizar uma transferência de R$ 40 mil para que o crédito fosse liberado e o caminhão entregue.
Conforme os registros, a vítima precisou aumentar o limite de movimentação bancária e efetuou diversas transferências via Pix até completar o valor solicitado. Após confirmar o pagamento, representantes da empresa informaram que o veículo seria entregue em até 48 horas.
A vítima, que estava trabalhando nas cidades de Rio Preto e São Carlos, havia sido informada que o caminhão seria entregue em São Carlos. Em seguida, a empresa alegou que o caminhão estava em Foz do Iguaçu (PR) e seria transportado até o local por prancha. Porém, o caminhão nunca foi entregue.
Desconfiado da situação, a vítima contatou seu advogado o qual verificou que a pessoa jurídica da empresa estava inativa.
A ocorrência foi registrada como estelionato e será investigada pela Polícia Civil.