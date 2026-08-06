Empresário morre cinco dias após acidente de moto em Rio Preto

O empresário Eduardo Carlota Ribeiro, de 43 anos, morreu na noite de quarta-feira, 5, no Hospital de Base de Rio Preto, cinco dias após sofrer grave acidente de motocicleta.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu em 31 de julho, quando a moto colidiu contra um anteparo. O registro policial não traz mais informações sobre o acidente, mas aponta que Eduardo foi encontrado no local com baixo nível de consciência e foi levado ao Hospital de Base.

Segundo a documentação médica, ele sofreu uma grave lesão no baço causada por trauma abdominal fechado, quadro que exigiu cirurgias.

Após os procedimentos, o empresário permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sob medicamentos e transfusão de sangue. Durante a internação, a vítima teve complicações médicas que evoluiu para uma parada cardíaca, tendo o óbito constatado pela equipe médica.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para esclarecimento da causa da morte. O caso foi registrado pela Polícia Civil e será investigado.