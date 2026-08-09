Empresário é preso após dar coronhada em homem e ameaçar vigilante em Rio Preto

Um empresário de 45 anos foi preso em flagrante na noite deste sábado, 8, em Rio Preto, após agredir um homem com coronhadas, ameaçar vítimas com uma arma de fogo e manter armamentos e munições em sua residência e em um estabelecimento comercial. Ele foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, lesão corporal e ameaça.

A ocorrência começou depois que policiais militares da Força Tática, que haviam acabado de apresentar outra ocorrência no Plantão Policial, foram abordados por um homem. Ele relatou que o irmão havia sido agredido a coronhadas por um indivíduo, proprietário do estabelecimento Serv Festa, na região da Vicinal João Parise.

De acordo com o relato levado aos policiais, durante a agressão teria caído uma munição de calibre 9 milímetros pertencente ao empresário. A testemunha entregou o cartucho à equipe e indicou o endereço onde os fatos teriam ocorrido. No local, os policiais encontraram outro cartucho de calibre 9 mm.

Os policiais também receberam a informação de que o segurança de uma empresa teria sido ameaçado pelo empresário, que desconfiou estar sendo filmado.

Vítima relata ameaças e agressões

Em depoimento, o homem agredido informou que estava em casa quando a esposa avisou que havia uma pessoa do lado de fora chamando por ele. Ao sair, encontrou um desconhecido (o empresário) que aparentava estar embriagado e bastante alterado. Segundo a vítima, o homem portava uma garrafa e começou a falar sobre uma suposta dívida que outra pessoa teria com ele.

Ainda conforme o depoimento, o suspeito passou a fazer ameaças, dizendo que “todos iriam pagar com a vida”. Em seguida, teria exibido pistola, manuseado o armamento e aparentado engatilhá-lo. A arma chegou a cair no chão durante a ação, segundo a vítima.

O morador tentou explicar que não tinha qualquer relação com a suposta dívida. Mesmo assim, o empresário teria arremessado uma garrafa contra ele, provocando um ferimento.

Na sequência, segundo o depoimento, foram desferidas duas coronhadas contra a cabeça do morador, que apresentava dois inchaços na região atingida.

Depois das agressões, o empresário teria se dirigido à frente de um pátio de veículos, onde estava um segurança. Ao perceber que poderia estar sendo filmado, teria ordenado que o funcionário parasse de gravar e apontado a arma em sua direção.

O depoimento do segurança, segundo o boletim, corroborou a versão apresentada pela vítima.

Armas encontradas em casa e no estabelecimento

Policiais militares seguiram até o Serv Festa do empresário, mas ele não foi localizado. A equipe, então, foi até a casa dele.

A esposa do suspeito autorizou a entrada dos policiais. Durante as buscas, os agentes encontraram uma espingarda calibre 12 em um closet localizado ao lado do quarto.

Os policiais também localizaram um cofre. Inicialmente, não foi possível abri-lo, mas, por uma perfuração existente no compartimento, os agentes conseguiram visualizar munições de calibre 12. Posteriormente, o cofre foi aberto no Plantão Policial. Segundo o relato dos policiais, foram encontrados mais cartuchos de calibre 12, dinheiro e duas ampolas de medicamento que aparentavam ser de substância anabolizante. Também foram apreendidos 48 cartuchos de calibre .45.

Outra arma, uma pistola 9 milímetros, foi encontrada no estabelecimento serv festa. Ela estava carregada com nove cartuchos.

O homem foi preso após ser flagrado saindo de um mato.

Ouvido na delegacia, admitiu ser proprietário das duas armas e das munições apreendidas. O empresário, entretanto, negou ter agredido ou ameaçado a vítima utilizando uma arma de fogo.

Quatro crimes atribuídos ao empresário

Ao analisar os elementos reunidos durante a ocorrência, o delegado de polícia pontuou que os crimes não admitem fiança e representou ao Poder Judiciário pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

As armas e munições foram apreendidas.