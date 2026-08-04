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AGRESSÃO

Empresário é internado após ser agredido em posto de gasolina em Rio Preto

A vítima sofreu diversas lesões durante uma discussão motivada por cobrança de dívida

por Gustavo Terao
Publicado em 04/08/2026 às 09:38Atualizado em 04/08/2026 às 10:07
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Caso foi registrado na Central de Flagrantes de Rio Preto (Arquivo Diário)
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Caso foi registrado na Central de Flagrantes de Rio Preto (Arquivo Diário)
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Um empresário de 44 anos foi agredido na madrugada de terça-feira, 4, em um posto de gasolina localizado na avenida Murchid Homsi, no bairro Vila Diniz, em Rio Preto. A vítima foi intubada e permanece sob observação médica.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi atacada após uma discussão motivada por cobrança de dívida. Uma testemunha relatou que o suspeito ameaçou a vítima e sua companheira com um canivete durante uma cobrança.

O empresário, segundo o boletim, foi até seu carro buscar uma arma de "airsoft". Quando voltou ao local, não apenas o suspeito, mas diversas pessoas não identificadas passaram a agredi-lo.

A companheira socorreu a vítima por meios próprios, levando-o até a UPA de Tangará onde foi intubado, sendo solicitado uma transferência para o Hospital de Base.

Os policiais foram acionados para atender a ocorrência de agressão no posto. Quando chegaram ao local, os envolvidos já não estavam mais presentes.

O caso foi registrado como ameaça, lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.