Empresário é baleado no pescoço em clube de tiro de Bady Bassitt

Um empresário de 35 anos foi internado no Hospital de Base de Rio Preto no último sábado, 25, após ser atingido no pescoço por um disparo de arma de fogo durante uma competição em um clube de tiro de Bady Bassitt. A suspeita é que o projétil de pistola calibre 9 milímetros tenha ricocheteado em uma placa metálica e atingido a vítima. O disparo teria partido da arma de um engenheiro agrônomo de 55 anos.

O caso aconteceu por volta das 17h durante uma disputa da modalidade IPSC (International Practical Shooting Confederation) ou Tiro Prático - uma modalidade dinâmica que exige que o atleta alie precisão, potência e velocidade ao se movimentar por diferentes pistas e cenários de alvos.

Em depoimento o engenheiro agrônomo afirmou que o percurso da prova consistia na realização de disparos em alvos de papel, bem como em dois alvos de material mais rígido.

Após efetuar disparo em um dos alvos rígidos e prosseguir para a próxima etapa do percurso, percebeu a determinação de cessar fogo. Conforme as regras, ele desmuniciou a arma e viu um conhecido ferido no pescoço.

O instrutor responsável pelo local realizou os primeiros socorros para conter o sangramento e colocou a vítima em um veículo do clube. Durante o trajeto, houve contato com o Hospital de Base, sendo orientado que o procedimento adequado seria o acionamento do SAMU. Diante da urgência da situação, foi combinado encontro com uma ambulância nas proximidades de um shopping. A equipe de resgate chegou rapidamente ao local combinado, concluiu os procedimentos de atendimento e realizou o encaminhamento da vítima ao HB.

O engenheiro apresentou documentação da arma e autorização para prática de tiro esportivo. A pistola foi apreendida pela Polícia Civil.

Já o responsável pelo clube afirmou que a situação lhe causou estranheza, uma vez que, segundo sua percepção, os alvos encontravam-se posicionados de acordo com as normas de segurança adotadas pelo clube.

O local não foi preservado para perícia porque, segundo o responsável, havia cerca de 30 competidores no estande. Sobre o engenheiro, disse que se trata de frequentador assíduo do clube, habituado à prática da modalidade.

“Durante aproximadamente dois anos e meio de funcionamento do clube, aquele teria sido o primeiro incidente do gênero registrado no local, concluindo tratar-se, em sua percepção, de uma fatalidade”, consta em trecho do boletim de ocorrência.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa - se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão.

Ao Diário, o delegado de Bady Bassitt, Dimitrius Coelho, informou que a instauração de inquérito criminal depende de representação da vítima.

Segundo informações do Hospital de Base, o empresário ferido recebeu alta médica nesta segunda-feira, 27. Ele foi candidato a vereador por Nova Aliança na última eleição.