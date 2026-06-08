Empresário de Rio Preto será investigado por maus-tratos a idoso em situação de rua

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social vai formalizar denúncia no Ministério Público contra um empresário que submeteu um idoso de 83 anos a constrangimento ao pintar o cabelo e a barba da vítima de vermelho sob a promessa de doação de roupas.

O vídeo, gravado por uma testemunha e divulgado nas redes sociais, mostra o aposentado João Batista em uma garagem de veículos.

O homem apontado como proprietário da empresa tenta convencer o idoso a pintar o cabelo e a barba de “acaju”, como condição para receber doações de roupas.

A vítima se recusa, dizendo claramente “eu não quero”.

Mas o homem insiste: “Você não quer que te ajuda? Vou dar R$ 50 pra você. Estou te ajudando, sou teu amigo”.

O idoso cede e o empresário passa, com agressividade, uma mistura na barba e cabelo dele, chegando a passar na boca da vítima, que cospe a tintura.

A cena causou revolta em internautas.

“A sociedade se perdeu! Desrespeitam o ser humano e quanto mais vulnerável, menor é o seu valor. Uma sociedade doente, perversa, que torna os 'invisíveis', agora visíveis para garantir likes, promoção, sustentar os egos daqueles que se sentem acima de tudo e acima de todos! Desesperador, deprimente e insustentável!”, escreveu Amena Ferraz, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

A situação de maus-tratos chegou à Secretaria de Desenvolvimento Social. Em publicação nas redes sociais, a secretária Lana Braga informou que vai formalizar denúncia junto ao Ministério Público contra o empresário.

“Nenhuma pessoa deve ser exposta ao ridículo, à humilhação e ao constrangimento por sua condição social. Quando isso acontece com uma pessoa idosa e em condição de vulnerabilidade, a gravidade é ainda maior”, publicou.

Segundo Lana, João Batista vive em situação de rua e é acompanhado há anos pela rede socioassistencial do município.

“Nossos técnicos amanhã irão falar com Sr. João para darmos continuidade ao trabalho que já vem sendo realizado e vamos orientar ele a fazer um boletim de ocorrência”, acrescentou.



Clima de amizade



Em retratação publicada em vídeo, o empresário que aparece nas imagens passando tintura no idoso chama a vítima de “Simão” e diz que o conhece há 20 anos.

“Era um clima de amizade. Como fazia muitos anos que eu não via ele, ele veio até a loja, estava cabeludo, barbudo, e até falei: vamos pintar seu cabelo, deixar você mais bonito. Jamais tive intenção de causar tudo isso aí”, justificou.

O homem ainda se desculpa com quem “interpretou” que ele estivesse fazendo mal ao idoso.

“Eu ajudo ele há vários anos, inclusive nesse dia ele levou uma sacola de roupa, de agasalhos”.

Na parede do estabelecimento dele está gravada a frase: “Tudo o que desejares a mim, que Deus lhe dê em dobro”.



