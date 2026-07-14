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ESTELIONATO

Empresário de Rio Preto perde R$ 84 mil em golpe na compra de veículo elétrico

Vítima viu anúncio nas redes sociais e acreditou que estava negociando um conhecido

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 14/07/2026 às 09:18Atualizado em 14/07/2026 às 09:18
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Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Um empresário foi vítima de estelionato e perdeu R$ 84 mil ao tentar comprar um veículo elétrico anunciado pelas redes sociais. O caso ocorreu na segunda-feira, 13, e foi registrado na Central de Flagrantes de Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a negociação começou no dia anterior, quando a vítima entrou em contato com uma suposta vendedora. Em seguida, passou a conversar com um homem que se apresentou como marido dela e assumiu a condução da venda.

Para ganhar a confiança do empresário, o golpista utilizou a foto de um conhecido da vítima em um perfil de WhatsApp. Acreditando se tratar de alguém de confiança, o empresário foi convencido de que o interlocutor cuidava da vistoria e da transferência do veículo.

Durante a negociação, o suspeito solicitou transferências via PIX sob a justificativa de custear a documentação do automóvel. Mesmo após questionamentos, a vítima foi persuadida a continuar com os pagamentos.

Ao todo, foram realizadas quatro transferências que somaram R$ 84 mil, enviadas a diferentes contas vinculadas a CNPJs.

O golpe foi descoberto no fim da tarde, quando a vítima percebeu inconsistências nos documentos enviados. Ao entrar em contato com o verdadeiro dono da foto utilizada, confirmou que ele não tinha qualquer envolvimento com a negociação.

Após constatar a fraude, o empresário acionou os bancos para tentar o bloqueio dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução. O caso será investigado pela Polícia Civil. O número de telefone utilizado na ação foi repassado às autoridades.