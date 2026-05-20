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ESTELIONATO

Empresária perde R$ 163 mil em golpe do falso bancário em Rio Preto

Golpista fingiu que a vítima precisava de atualização cadastral e aplicou o golpe

por Marco Antonio dos Santos
Publicado há 5 horasAtualizado há 5 horas
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Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Central de Flagrantes de Rio Preto (Joseane Teixeira (arquivo))
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Uma empresária foi vítima de estelionato após cair em um golpe aplicado por um homem que se passou por funcionário de banco, em Rio Preto. O caso foi registrado na noite desta terça-feira, 19.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação em que o criminoso alegava a necessidade de atualização cadastral. Ele a manteve ao telefone e orientou que não movimentasse suas contas, enquanto a induzia a acessar o aplicativo bancário e abrir links.

Após o contato, a empresária percebeu diversas transferências via PIX não autorizadas, que somaram R$ 163.999,71. Os valores foram enviados para diferentes contas, a maioria em uma mesma instituição financeira.

Entre as transações estão transferências de R$ 40 mil, R$ 39.999,99, R$ 19.999,76 e outros valores menores, além de algumas sem identificação de destinatário até o momento.

Ao notar o golpe, a vítima entrou em contato com o banco, que realizou o bloqueio das contas. A confirmação total dos valores ainda depende de apuração detalhada.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil e será investigado.