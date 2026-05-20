Empresária perde R$ 163 mil em golpe do falso bancário em Rio Preto

Uma empresária foi vítima de estelionato após cair em um golpe aplicado por um homem que se passou por funcionário de banco, em Rio Preto. O caso foi registrado na noite desta terça-feira, 19.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação em que o criminoso alegava a necessidade de atualização cadastral. Ele a manteve ao telefone e orientou que não movimentasse suas contas, enquanto a induzia a acessar o aplicativo bancário e abrir links.

Após o contato, a empresária percebeu diversas transferências via PIX não autorizadas, que somaram R$ 163.999,71. Os valores foram enviados para diferentes contas, a maioria em uma mesma instituição financeira.

Entre as transações estão transferências de R$ 40 mil, R$ 39.999,99, R$ 19.999,76 e outros valores menores, além de algumas sem identificação de destinatário até o momento.

Ao notar o golpe, a vítima entrou em contato com o banco, que realizou o bloqueio das contas. A confirmação total dos valores ainda depende de apuração detalhada.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil e será investigado.