Empresa de Rio Preto perde R$ 15,6 mil em golpe aplicado por falso gerente de banco

Uma empresa de Rio Preto foi vítima de um golpe eletrônico e sofreu um prejuízo de R$ 15.650 após criminosos se passarem por representantes de uma instituição financeira. O caso foi registrado pela Polícia Civil como estelionato praticado por meio eletrônico e será investigado pelo 7º Distrito Policial.

Segundo o boletim de ocorrência, o golpe começou quando uma representante da empresa recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa que se apresentou como gerente responsável pela conta jurídica mantida no banco. O suposto funcionário informou que existia uma pendência na conta que precisava ser regularizada e solicitou o contato do setor financeiro da empresa para dar continuidade ao atendimento.

Ainda de acordo com o registro, ao entrar em contato com os responsáveis pelas movimentações bancárias, o criminoso demonstrou conhecer previamente diversos dados da empresa, como número da conta e telefone da representante, o que deu credibilidade à abordagem e afastou qualquer suspeita inicial de fraude.

Durante a conversa, foram enviados links sob o pretexto de atualização da conta bancária. Posteriormente, a empresa constatou uma movimentação financeira não autorizada, que resultou na transferência de R$ 15.650,00 para uma conta de terceiros. A vítima informou à polícia que acredita que os golpistas já possuíam acesso indevido ao sistema ou ao equipamento utilizado para acessar a conta, uma vez que não forneceu diretamente suas credenciais bancárias.

Conforme o boletim, o contato ocorreu por meio do WhatsApp, canal normalmente utilizado pelos gerentes da instituição financeira para se comunicar com a empresa, fator que contribuiu para que a fraude fosse concretizada.

O caso foi registrado como estelionato mediante fraude eletrônica e encaminhado ao distrito policial responsável para prosseguimento das investigações.