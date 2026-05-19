Empregada doméstica perde cerca de R$ 5 mil em golpe bancário em Rio Preto

Uma empregada doméstica de 50 anos foi vítima de golpe bancário e perdeu cerca de R$ 5 mil. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima na tarde de segunda-feira, 18, a mulher relatou que foi até a agência bancária consultar o extrato de sua conta, quando notou diversas transferências desconhecidas.

A vítima supõe que o prejuízo tenha sido de entre R$ 4 mil e R$ 5 mil, já que anteriormente seu saldo era de aproximadamente R$ 25 mil, e na consulta constava apenas R$ 20,2 mil. Os valores teriam sido transferidos para um homem que ela afirma não conhecer.

A empregada doméstica afirma não ter perdido seu cartão bancário, e tampouco ter emprestado para terceiros. Também não realizou nenhuma das transações que constam em seu extrato. Também não possui o aplicativo do banco em seu celular e não recebeu nenhum contato suspeito.

A vítima abriu uma reclamação no banco porém não foi feito nenhum esclarecimento sobre o ocorrido.

O caso foi registrado como estelionato e será investigado pelas autoridades.