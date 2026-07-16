Emcop é alvo de furto de fiação

Quem compareceu à sede da Empresa Municipal de Construções Populares para resolver pendências na manhã desta quinta-feira, 16, foi surpreendido com o aviso na porta sobre a suspensão dos atendimentos em razão da falta de energia.

É que a unidade pública foi alvo de furto de fios durante a madrugada.

A Polícia Militar foi acionada pela central de monitoramento por volta das 2h50, informando sobre a interrupção de energia no prédio.

Uma equipe seguiu para o local e encontrou um homem de 53 anos dormindo próximo ao quadro de energia. Na mochila dele havia fios. Questionado, o suspeito afirmou que o material estava no chão. Não havia com ele qualquer instrumento (como faca ou alicate) para cortar os fios.

O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes, onde reafirmou os fatos. Ao analisar o caso, o delegado entendeu que, além de não haver testemunhas, nem câmeras que comprovassem o furto pelo homem, a conduta dele de dormir no local do crime não condiz com a dinâmica de quem pratica furto.

Por isso, ele foi ouvido e liberado. A Polícia Civil vai requisitar imagens do prédio e de residências vizinhas para investigar o crime.

No início da manhã, a Emcop informou que seu atendimento ao público estava temporariamente suspenso. "A empresa pública foi vítima de furto nesta madrugada, ficando inoperante até que a situação seja regularizada. A retomada do atendimento será informada tão logo seja possível".

Por volta das 11h o atendimento foi retomado.