Casal é preso em rua de Rio Preto com eletrodomésticos furtados

Um casal foi preso em flagrante transportando uma grande quantidade de objetos furtados na manhã desta terça-feira, 25, na avenida Ernani Pires Domingues, em Rio Preto.

Em boletim de ocorrência, foi registrado que, durante patrulha, um policial encontrou um casal transportando uma geladeira, um micro-ondas, uma impressora, um botijão de gás, fios de cobre, um pacote de veneno para formiga e alguns equipamentos, incluindo ferramentas de corte e cadeados rompidos.

Na abordagem, o casal afirmou encontrou os objetos em estado de abandono em uma via pública.

Diante da suspeita, os bens foram apreendidos e o casal conduzido à unidade policial. Todo aquele material foi submetido à inspeção. A análise constatou que a geladeira e o micro-ondas estavam em "excelente estado de conservação, perfeitamente limpos e em pleno funcionamento".

Com isso e a presença de quatro ferramentas de corte e dois cadeados danificados, a polícia decidiu pela prisão do casal por furto.

Até o momento do registro do boletim, não havia informação de quem seria a vítima e qual a origem daquele material.

A Polícia Civil vai investigar o caso.