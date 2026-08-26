FURTO

Casal é preso em rua de Rio Preto com eletrodomésticos furtados

Os suspeitos carregavam uma geladeira, um micro-ondas, além de fios de cobre e outros equipamentos

por Gustavo Terao
Publicado em 26/08/2026 às 09:43Atualizado em 26/08/2026 às 09:59
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Caso foi apresentado na Central de Flagrantes (Joseane Teixeira (arquivo))
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Caso foi apresentado na Central de Flagrantes (Joseane Teixeira (arquivo))
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Um casal foi preso em flagrante transportando uma grande quantidade de objetos furtados na manhã desta terça-feira, 25, na avenida Ernani Pires Domingues, em Rio Preto.

Em boletim de ocorrência, foi registrado que, durante patrulha, um policial encontrou um casal transportando uma geladeira, um micro-ondas, uma impressora, um botijão de gás, fios de cobre, um pacote de veneno para formiga e alguns equipamentos, incluindo ferramentas de corte e cadeados rompidos.

Na abordagem, o casal afirmou encontrou os objetos em estado de abandono em uma via pública.

Diante da suspeita, os bens foram apreendidos e o casal conduzido à unidade policial. Todo aquele material foi submetido à inspeção. A análise constatou que a geladeira e o micro-ondas estavam em "excelente estado de conservação, perfeitamente limpos e em pleno funcionamento".

Com isso e a presença de quatro ferramentas de corte e dois cadeados danificados, a polícia decidiu pela prisão do casal por furto.

Até o momento do registro do boletim, não havia informação de quem seria a vítima e qual a origem daquele material.

A Polícia Civil vai investigar o caso.