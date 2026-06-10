Em protesto, funcionários 'liberam' passagem de veículos no pedágio de Onda Verde

Funcionários que trabalharam nas obras de duplicação da BR 153 e que foram demitidos pela empresa terceirizada Construtora Triunfo protestam na manhã desta quarta-feira, 10, reivindicando o pagamento das verbas rescisórias.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a princípio eles fecharam a rodovia na praça de pedágio, mas depois liberaram as cancelas laterais para para que os veículos possam passar sem pagar. A taxa para veículos de passeio é R$ 10,10.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem diz: "Agora é com nós. Paga nós ou paga". As imagens mostram trabalhadores uniformizados fechando as pistas do pedágio.

O inspetor Flávio Cataruci disse que uma equipe está no local negociando com os trabalhadores e aguardando a chegada de algum responsável da Triunfo.

Não há congestionamento no trecho.

"É importante alertar que os motoristas podem ser autuados por evasão de pedágio. A nossa orientação é que os condutores conversem com a equipe da PRF no local", disse.

Em nota, a Concessionária Triunfo Transbrasiliana, que administra o trecho paulista da BR-153, esclarece que a manifestação está sendo realizada por trabalhadores de uma empresa terceirizada, que executa as obras de duplicação entre Icém (divisa com MG) e Rio Preto/SP (km 0 ao km 51,7).

"Sendo assim, para mais informações, a empresa sugere que entrem em contato com a prestadora de serviços responsável pela obra. Ademais, notificaremos a mesma para que apure os supostos problemas narrados e, se necessário, todas as medidas cabíveis para a solução do caso".