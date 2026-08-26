ASSÉDIO

Dono de concessionária é preso suspeito de importunação sexual contra funcionária em Jales

O suspeito, de 71 anos, foi preso em flagrante pelos policiais

por Gustavo Terao
Publicado em 26/08/2026 às 14:30Atualizado em 26/08/2026 às 15:01
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Caso será investigado pela Polícia Civil de Jales (Reprodução)
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Caso será investigado pela Polícia Civil de Jales (Reprodução)
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Um empresário de 71 anos foi preso em flagrante por importunação sexual contra uma funcionária, de 22 anos, na manhã desta terça-feira, 25, em Jales. O crime teria ocorrido por volta das 10h da manhã.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima alegou que o suspeito havia pedido que ela transportasse notebook e pastas para uma sala. No momento em que ela retornava pelo corredor, foi fechada pelo suspeito antes do portão de acesso.

O idoso teria segurado a vítima pelos braços e a beijado. Ainda segundo os registros, o empresário teria advertido a vítima para que não contasse a ninguém o ocorrido, alegando que o ocorrido "traria problemas para ambos".

Abalada, a mulher comunicou a gerente do estabelecimento e ligou para seu esposo, que compareceu no local. A Polícia Militar foi acionada e o idoso foi preso.

A reportagem contatou Gilberto Antônio Luiz, advogado do suspeito, que afirmou que seu cliente é inocente da acusação de importunação sexual.

O suspeito foi solto em audiência de custódia. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.