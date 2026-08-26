Dono de concessionária é preso suspeito de importunação sexual contra funcionária em Jales

Um empresário de 71 anos foi preso em flagrante por importunação sexual contra uma funcionária, de 22 anos, na manhã desta terça-feira, 25, em Jales. O crime teria ocorrido por volta das 10h da manhã.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima alegou que o suspeito havia pedido que ela transportasse notebook e pastas para uma sala. No momento em que ela retornava pelo corredor, foi fechada pelo suspeito antes do portão de acesso.

O idoso teria segurado a vítima pelos braços e a beijado. Ainda segundo os registros, o empresário teria advertido a vítima para que não contasse a ninguém o ocorrido, alegando que o ocorrido "traria problemas para ambos".

Abalada, a mulher comunicou a gerente do estabelecimento e ligou para seu esposo, que compareceu no local. A Polícia Militar foi acionada e o idoso foi preso.

A reportagem contatou Gilberto Antônio Luiz, advogado do suspeito, que afirmou que seu cliente é inocente da acusação de importunação sexual.

O suspeito foi solto em audiência de custódia. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.