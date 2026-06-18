Em clima de Copa, crianças do HCM pintam a Bandeira do Brasil

Cerca de 40 crianças internadas no Hospital da Criança e Maternidade participaram de uma atividade especial com pintura e decoração inspiradas na Seleção Brasileira e na Copa do Mundo nesta quinta-feira, 18. A ação tem como objetivo levar leveza ao ambiente hospitalar e estimular o lado lúdico dos pacientes durante o tratamento.

Um dos idealizadores da iniciativa, o pediatra Otávio Franco explicou que o projeto surgiu como extensão das atividades já desenvolvidas na unidade para humanizar o atendimento.

Segundo ele, a proposta é manter o espírito infantil mesmo durante a internação. “A gente tenta mantê-los ainda crianças, tanto dentro do hospital quanto fora. Aproveitamos esse momento da Copa, em que o país inteiro está envolvido, para trabalhar com eles valores como superação e espírito de equipe”, afirmou.

Participaram da atividade crianças que estão internadas e que têm condições de sair momentaneamente dos leitos, incluindo pacientes oncológicos e de enfermarias pediátricas em tratamento de diversas doenças.

Durante a ação, os pequenos pintaram bandeiras do Brasil, bolas de futebol e outros elementos ligados ao torneio. Entre eles, Hector, que se divertiu ao pintar uma bola, e Luiz Miguel, que também participou da atividade.

A iniciativa reforça a importância de ações humanizadas no ambiente hospitalar, contribuindo para o bem-estar emocional das crianças em tratamento.