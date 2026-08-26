Ecovias libera trecho da terceira faixa da Washington Luís entre Mirassol e Rio Preto

A Ecovias Noroeste Paulista iniciou a liberação pontual das terceiras faixas da rodovia Washington Luís (SP-310), entre Mirassol e Rio Preto. A abertura ocorre enquanto a concessionária executa as etapas finais da obra, como pavimentação, recapeamento e instalação da sinalização de segurança.

Na pista sul, sentido Mirassol a Rio Preto, a liberação acontece entre os quilômetros 451 e 446. Já na pista norte, sentido Rio Preto a Mirassol, o trecho fica entre os quilômetros 444 e 449.

Segundo a concessionária, os motoristas poderão encontrar partes da rodovia com as novas faixas abertas e outras ainda interditadas. Os bloqueios e as liberações serão realizados de acordo com o avanço dos serviços, com o objetivo de garantir a segurança dos usuários e a fluidez do trânsito.

Com o andamento da restauração das faixas antigas da rodovia, as novas pistas serão abertas gradualmente. A liberação definitiva ocorrerá após a conclusão de todas as etapas da obra.

Congestionamento

Na manhã desta quarta-feira, 26, o trânsito está lento no sentido Rio Preto a Mirassol devido às obras no trecho da avenida Clóvis Oger. Com uma das faixas interditadas, a fila de veículos está grande e vai até antes da alça de acesso da avenida Bady Bassitt.