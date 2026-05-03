Dupla tenta derrubar motociclista durante roubo em Rio Preto

Uma jovem de 22 anos quase foi derrubada da moto durante um roubo à mão armada na madrugada deste sábado, 2, em Rio Preto. Há indicídios de que os criminosos conheciam a vítima.

À Polícia Civil, ela contou que, por volta da 1h da madrugada, transitava pela avenida Maria da Silva Doria, no bairro Jardim Caparroz, quando teve a bolsa puxada por dois criminosos. Como a vítima estava em deslocamento, ela quase caiu da moto.

Assustada, ela freou e foi abordada com um revólver na cabeça.

Os criminosos exigiram que ela entregasse a moto, uma Honda Biz branca.

Ao descer da moto, o garupa assumiu a pilotagem. Ele fugiu sentido bairro João Paulo II enquanto o piloto da moto utilizada na abordagem, uma 150 preta, fugiu sentido avenida Philadelpho Gouveia Neto.

Segundo a vítima, os criminosos demonstraram conhecer ela, porque um deles afirmou "STO o caralho!", referindo-se ao bairro onde ela morava, o Santo Antônio.

Um dos criminosos, segundo a jovem, tinha um nome tatuado no pescoço.

O caso será investigado pela Polícia Civil.