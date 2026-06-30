Dupla é presa após roubo de carro anunciado em rede social em Rio Preto
Após anunciar a venda do veículo em rede social, técnica de enfermagem foi roubada durante falsa negociação; dois homens foram presos
Uma tentativa de venda de veículo por rede social terminou com duas prisões na noite de segunda-feira, 29, em Rio Preto. Um homem foi detido por roubo e outro por receptação, após abordagem policial minutos depois do crime.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, técnica de enfermagem, havia anunciado um Peugeot 207, ano 2009/2010, no Facebook. Um interessado entrou em contato e marcou para ver o carro e realizar um teste de direção.
Durante a negociação, o suspeito simulou o pagamento via PIX, que não foi confirmado. Em seguida, sob o pretexto de buscar o restante do dinheiro, convenceu a vítima a acompanhá-lo até outro local. Pouco depois, já quando a mulher retornava para casa, ele a abordou utilizando uma motocicleta e simulando estar armado, exigindo o veículo e o celular.
Após o roubo, a Polícia Militar foi acionada e localizou o carro com outro homem, que dirigia o veículo. Ele afirmou ter comprado o carro por R$ 2.050 e disse desconhecer a origem ilícita.
O autor do roubo foi encontrado na sequência e confessou o crime. Ele alegou ter agido por estar sendo pressionado por dívidas. Os dois foram levados à delegacia. A autoridade policial não arbitrou fiança e solicitou a conversão da prisão em flagrante do suspeito de roubo em preventiva.
Durante a ocorrência, a Polícia Civil apurou que o veículo pode ter origem irregular. A vítima informou que comprou o carro há cerca de quatro meses, por R$ 6 mil, sem verificar a procedência. A conduta será apurada, sem prejuízo de sua condição de vítima no roubo.