Dupla é presa após furtar R$ 10 mil de açougue em Rio Preto

Dois homens foram presos em flagrante na manhã desta sexta-feira, 29, suspeitos de furtar um açougue no bairro Jardim Urano, em Rio Preto. O arrombamento causou um prejuízo estimado em cerca de R$ 10 mil ao estabelecimento comercial.

A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de monitoramento do local. Nas imagens, é possível ver a dupla invadindo o comércio e furtando dinheiro do caixa, além de diversos objetos e produtos do açougue.

Com as gravações em mãos, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) do 1º, 2º e 5º Distritos Policiais iniciaram as diligências e conseguiram pistas que levaram à identificação dos suspeitos.

Eles foram localizados e abordados na região do bairro Jardim Paraíso, na zona norte da cidade. Segundo a polícia, no momento da prisão, os dois ainda vestiam as mesmas roupas que aparecem no vídeo de segurança durante a madrugada.

Diante das evidências, os homens confessaram a prática do crime e apontaram aos investigadores o local onde haviam escondido parte dos produtos furtados, que foram recuperados.

A dupla foi levada à delegacia, onde teve a prisão em flagrante decretada. Eles vão responder por furto qualificado, com os agravantes de rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Caso sejam condenados, a pena pode chegar a 10 anos de reclusão.