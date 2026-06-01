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ACIDENTE

Duas pessoas morrem em acidente na região de Rio Preto

Acidente ocorreu no km 575, em Estrela d'Oeste, e os condutores dos veículos morreram no local

por Maria Fernanda Rufino
Publicado há 4 horasAtualizado há 4 horas
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SP 320 (Euclides da Cunha) (Divulgação)
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SP 320 (Euclides da Cunha) (Divulgação)
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Dois carros colidiram frontalmente na noite de domingo, 31, na Rodovia Euclides da Cunha na cidade de Estrela d’Oeste. Os dois motoristas morreram.

De acordo com a Polícia Rodoviária de Jales, por volta das 21h30, o motorista de um dos automóveis, de 68 anos, transitava na contramão da via, de Jales para Estrela d’Oeste, e se chocou com um outro carro que dirigia no sentido correto, conduzido por um jovem de 21 anos.

A colisão ocorreu no Km 575. Os condutores eram os únicos ocupantes do veículo e morreram no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.