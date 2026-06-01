Duas pessoas morrem em acidente na região de Rio Preto

Dois carros colidiram frontalmente na noite de domingo, 31, na Rodovia Euclides da Cunha na cidade de Estrela d’Oeste. Os dois motoristas morreram.

De acordo com a Polícia Rodoviária de Jales, por volta das 21h30, o motorista de um dos automóveis, de 68 anos, transitava na contramão da via, de Jales para Estrela d’Oeste, e se chocou com um outro carro que dirigia no sentido correto, conduzido por um jovem de 21 anos.

A colisão ocorreu no Km 575. Os condutores eram os únicos ocupantes do veículo e morreram no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.