Duas pessoas morrem em acidente na Feliciano Sales Cunha em Poloni

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um acidente envolvendo dois veículos na madrugada deste domingo, 7, na rodovia Feliciano Sales Cunha em Poloni. Entre as vítimas estão uma mulher de 32 anos, grávida de oito meses, e um jovem de 22 anos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, a colisão frontal entre os dois veículos aconteceu após um dos carros invadir a pista contrária.

Outras três pessoas foram socorridas a hospitais da região, onde receberam atendimento médico. No entanto, seus estados de saúde não foram informados.

A polícia esteve no local e o trânsito precisou ser interditado na ocasião, mas foi liberado após a remoção dos veículos e das vítimas.