Duas pessoas morrem e uma fica ferida em acidente entre Potirendaba e Ibirá

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente, na tarde desta sexta-feira, 24, na vicinal Abel Pinho Maia, entre Potirendaba e Ibirá.

A colisão frontal envolveu dois carros. O acidente ocorreu por volta das 16h, em uma curva próxima à ponte que marca a divisa entre os municípios.

Com o impacto, o veículo branco capotou e parou em uma valeta, às margens da via. No outro carro, os dois ocupantes morreram no local. Eles ficaram presos às ferragens e foram retirados com auxílio do Corpo de Bombeiros de Rio Preto.

Cães que estavam em um dos veículos sobreviveram.

O motorista do outro carro foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital de Ibirá. Não há informações sobre o estado de saúde dele, nem confirmação sobre a existência de outros ocupantes no veículo.

Durante o atendimento, o trânsito ficou parcialmente interditado no sentido Ibirá, com controle no sistema pare e siga.

As causas do acidente serão investigadas.