Duas mulheres são presas por tentar entrar com droga no CDP de Rio Preto
Elas foram flagradas durante procedimento de revista pelo scanner corporal
Duas mulheres foram presas em flagrante ao tentar entrar com drogas no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Rio Preto na tarde de domingo, 31.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 23 anos e outra de 35 anos foram interceptadas por guardas penais durante procedimento de revista padrão. Em ambos os casos, o scanner corporal identificou substância suspeita no corpo das indiciadas, o que motivou a abordagem.
Inicialmente as suspeitas tentaram negar a existência do objeto, mas rapidamente admitiram o crime e entregaram a droga identificada como maconha às agentes penitenciárias.
A mulher de 23 anos admitiu também estar levando comprimidos anabolizantes junto à droga a seu companheiro, dizendo que ele não estava ciente de que ela levava as drogas a ele.
As duas mulheres foram presas em flagrante por tráfico de drogas, e tiveram a prisão convertida em prisão preventiva.