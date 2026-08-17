FURTO

Duas mulheres são detidas por furto a perfumaria no Centro de Rio Preto

Imagens das câmeras da loja registraram as autoras colocando produtos dentro de uma bolsa

por Gustavo Terao
Publicado em 17/08/2026 às 10:18Atualizado em 17/08/2026 às 10:25
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Imagens mostram as duas mulheres colocando os produtos em uma bolsa (Divulgação/Guarda Civil Municipal)
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Imagens mostram as duas mulheres colocando os produtos em uma bolsa (Divulgação/Guarda Civil Municipal)
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Duas mulheres foram detidas pela Guarda Civil Municipal (GCM) após uma tentativa de furto em uma perfumaria neste sábado, 15, no Centro de Rio Preto.

As duas mulheres foram flagradas e retidas dentro do estabelecimento pelos funcionários, que acionaram a GCM.

Os produtos da perfumaria estavam avaliados em R$ 488,43.

A GCM teve acesso às imagens das câmeras que mostram a dupla colocando os objetos dentro da bolsa e tentando deixar a loja.

As duas envolvidas foram conduzidas à Central de Flagrantes. Ambas foram ouvidas e vão responder em liberdade pelo crime de furto.