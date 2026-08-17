Duas mulheres são detidas por furto a perfumaria no Centro de Rio Preto

Duas mulheres foram detidas pela Guarda Civil Municipal (GCM) após uma tentativa de furto em uma perfumaria neste sábado, 15, no Centro de Rio Preto.

As duas mulheres foram flagradas e retidas dentro do estabelecimento pelos funcionários, que acionaram a GCM.

Os produtos da perfumaria estavam avaliados em R$ 488,43.

A GCM teve acesso às imagens das câmeras que mostram a dupla colocando os objetos dentro da bolsa e tentando deixar a loja.

As duas envolvidas foram conduzidas à Central de Flagrantes. Ambas foram ouvidas e vão responder em liberdade pelo crime de furto.