Doze presos fogem durante 'saidinha' de presos na região de Rio Preto

Dos 801 detentos liberados na última "saidinha" temporária na região de Rio Preto, 12 deles não retornaram às unidades prisionais, segundo balanço da Vara de Execuções Criminais. Eles ganharam liberdade por sete dias na semana passada e tinham até segunda-feira, 22, para retornar as celas, para cumprirem o restante de suas penas.

No Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Rio Preto, 10 presos não voltaram após o benefício. No Centro de Detenção Provisória (CDP) de Riolândia, houve um caso de não retorno. O outro foi registrado no Centro de Ressocialização Feminino (CRF) de Rio Preto.

Já no CDP de Icém e no CDP de Paulo de Faria, todos os detentos retornaram dentro do prazo.

Os presos que não retornaram são considerados foragidos e passam a ser procurados pelas autoridades.